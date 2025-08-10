TIDAL সম্পর্কে আরও

Tidal Finance লোগো

Tidal Finance প্রাইস (TIDAL)

তালিকাভুক্ত নয়

Tidal Finance (TIDAL) লাইভ প্রাইস চার্ট

-6.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Tidal Finance (TIDAL) এর প্রাইস

Tidal Finance(TIDAL) বর্তমানে 0.00005633USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 471.26KUSD। TIDAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Tidal Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-8.75%
Tidal Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
7.89B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TIDAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TIDAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Tidal Finance (TIDAL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Tidal Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tidal Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000560094 ছিল।
গত 60 দিনে, Tidal Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000963325 ছিল।
গত 90 দিনে, Tidal Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00003618603187664704 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-8.75%
30 দিন$ +0.0000560094+99.43%
60 দিন$ +0.0000963325+171.01%
90 দিন$ +0.00003618603187664704+179.64%

Tidal Finance (TIDAL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Tidal Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00005845
$ 0.00005845$ 0.00005845

$ 0.00006424
$ 0.00006424$ 0.00006424

$ 0.05676
$ 0.05676$ 0.05676

-4.26%

-8.75%

+9.26%

Tidal Finance (TIDAL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 471.26K
$ 471.26K$ 471.26K

7.89B
7.89B 7.89B

Tidal Finance (TIDAL) কী?

Tidal Finance (TIDAL) রিসোর্স

Tidal Finance (TIDAL) এর টোকেনোমিক্স

Tidal Finance (TIDAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TIDALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tidal Finance (TIDAL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TIDAL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TIDAL থেকে VND
1.48232395
1 TIDAL থেকে AUD
A$0.0000861849
1 TIDAL থেকে GBP
0.0000416842
1 TIDAL থেকে EUR
0.0000478805
1 TIDAL থেকে USD
$0.00005633
1 TIDAL থেকে MYR
RM0.0002388392
1 TIDAL থেকে TRY
0.0022909411
1 TIDAL থেকে JPY
¥0.00828051
1 TIDAL থেকে ARS
ARS$0.074609085
1 TIDAL থেকে RUB
0.0045058367
1 TIDAL থেকে INR
0.0049412676
1 TIDAL থেকে IDR
Rp0.9085482599
1 TIDAL থেকে KRW
0.0782356104
1 TIDAL থেকে PHP
0.0031967275
1 TIDAL থেকে EGP
￡E.0.0027342582
1 TIDAL থেকে BRL
R$0.0003058719
1 TIDAL থেকে CAD
C$0.0000771721
1 TIDAL থেকে BDT
0.0068350822
1 TIDAL থেকে NGN
0.0862631987
1 TIDAL থেকে UAH
0.0023269923
1 TIDAL থেকে VES
Bs0.00721024
1 TIDAL থেকে CLP
$0.05441478
1 TIDAL থেকে PKR
Rs0.0159616688
1 TIDAL থেকে KZT
0.0303990478
1 TIDAL থেকে THB
฿0.0018205856
1 TIDAL থেকে TWD
NT$0.001684267
1 TIDAL থেকে AED
د.إ0.0002067311
1 TIDAL থেকে CHF
Fr0.000045064
1 TIDAL থেকে HKD
HK$0.0004416272
1 TIDAL থেকে MAD
.د.م0.0005092232
1 TIDAL থেকে MXN
$0.0010460481
1 TIDAL থেকে PLN
0.0002050412
1 TIDAL থেকে RON
лв0.0002450355
1 TIDAL থেকে SEK
kr0.0005390781
1 TIDAL থেকে BGN
лв0.0000940711
1 TIDAL থেকে HUF
Ft0.0191138956
1 TIDAL থেকে CZK
0.0011818034
1 TIDAL থেকে KWD
د.ك0.00001718065
1 TIDAL থেকে ILS
0.0001932119