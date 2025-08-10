Thesirion প্রাইস (TSO)
Thesirion(TSO) বর্তমানে 0.00024244USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.54KUSD। TSO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TSO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TSO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Thesirion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Thesirion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000881584 ছিল।
গত 60 দিনে, Thesirion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000073077 ছিল।
গত 90 দিনে, Thesirion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00002107448934859193 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+6.12%
|30 দিন
|$ +0.0000881584
|+36.36%
|60 দিন
|$ -0.0000073077
|-3.01%
|90 দিন
|$ +0.00002107448934859193
|+9.52%
Thesirion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.54%
+6.12%
+23.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space. The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects.
Thesirion (TSO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TSOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TSO থেকে VND
₫6.3798086
|1 TSO থেকে AUD
A$0.0003709332
|1 TSO থেকে GBP
￡0.0001794056
|1 TSO থেকে EUR
€0.000206074
|1 TSO থেকে USD
$0.00024244
|1 TSO থেকে MYR
RM0.0010279456
|1 TSO থেকে TRY
₺0.0098600348
|1 TSO থেকে JPY
¥0.03563868
|1 TSO থেকে ARS
ARS$0.32111178
|1 TSO থেকে RUB
₽0.0193927756
|1 TSO থেকে INR
₹0.0212668368
|1 TSO থেকে IDR
Rp3.9103220332
|1 TSO থেকে KRW
₩0.3367200672
|1 TSO থেকে PHP
₱0.01375847
|1 TSO থেকে EGP
￡E.0.0117680376
|1 TSO থেকে BRL
R$0.0013164492
|1 TSO থেকে CAD
C$0.0003321428
|1 TSO থেকে BDT
৳0.0294176696
|1 TSO থেকে NGN
₦0.3712701916
|1 TSO থেকে UAH
₴0.0100151964
|1 TSO থেকে VES
Bs0.03103232
|1 TSO থেকে CLP
$0.23419704
|1 TSO থেকে PKR
Rs0.0686977984
|1 TSO থেকে KZT
₸0.1308351704
|1 TSO থেকে THB
฿0.0078356608
|1 TSO থেকে TWD
NT$0.007248956
|1 TSO থেকে AED
د.إ0.0008897548
|1 TSO থেকে CHF
Fr0.000193952
|1 TSO থেকে HKD
HK$0.0019007296
|1 TSO থেকে MAD
.د.م0.0021916576
|1 TSO থেকে MXN
$0.0045021108
|1 TSO থেকে PLN
zł0.0008824816
|1 TSO থেকে RON
лв0.001054614
|1 TSO থেকে SEK
kr0.0023201508
|1 TSO থেকে BGN
лв0.0004048748
|1 TSO থেকে HUF
Ft0.0822647408
|1 TSO থেকে CZK
Kč0.0050863912
|1 TSO থেকে KWD
د.ك0.0000739442
|1 TSO থেকে ILS
₪0.0008315692