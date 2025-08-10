The Upsider AI প্রাইস (UP)
The Upsider AI(UP) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 200.14KUSD। UP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The Upsider AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The Upsider AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, The Upsider AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, The Upsider AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+18.71%
|30 দিন
|$ 0
|-10.59%
|60 দিন
|$ 0
|-42.67%
|90 দিন
|$ 0
|--
The Upsider AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.32%
+18.71%
+52.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.
The Upsider AI (UP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
