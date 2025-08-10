The SWARM প্রাইস (SWARM)
The SWARM(SWARM) বর্তমানে 0.00697295USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.59MUSD। SWARM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SWARM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SWARM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The SWARM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00050567 ছিল।
গত 30 দিনে, The SWARM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007021983 ছিল।
গত 60 দিনে, The SWARM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042970623 ছিল।
গত 90 দিনে, The SWARM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0044402149438411083 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00050567
|+7.82%
|30 দিন
|$ -0.0007021983
|-10.07%
|60 দিন
|$ -0.0042970623
|-61.62%
|90 দিন
|$ +0.0044402149438411083
|+175.31%
The SWARM এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
+7.82%
+70.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
The SWARM (SWARM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWARMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
