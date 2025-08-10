The RugCoon প্রাইস (RUGGA)
The RugCoon(RUGGA) বর্তমানে 0.00007537USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 75.30KUSD। RUGGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RUGGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RUGGA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The RugCoon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The RugCoon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000087883 ছিল।
গত 60 দিনে, The RugCoon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000275284 ছিল।
গত 90 দিনে, The RugCoon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00014230711833701312 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-8.75%
|30 দিন
|$ -0.0000087883
|-11.66%
|60 দিন
|$ -0.0000275284
|-36.52%
|90 দিন
|$ -0.00014230711833701312
|-65.37%
The RugCoon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
-8.75%
+8.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.
