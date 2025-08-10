THE RETIREMENT COIN প্রাইস (RETIREMENT)
THE RETIREMENT COIN(RETIREMENT) বর্তমানে 0.00004273USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 42.52KUSD। RETIREMENT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RETIREMENT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RETIREMENT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, THE RETIREMENT COIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, THE RETIREMENT COIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000129232 ছিল।
গত 60 দিনে, THE RETIREMENT COIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000049587 ছিল।
গত 90 দিনে, THE RETIREMENT COIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003203900270897278 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.17%
|30 দিন
|$ +0.0000129232
|+30.24%
|60 দিন
|$ -0.0000049587
|-11.60%
|90 দিন
|$ -0.00003203900270897278
|-42.85%
THE RETIREMENT COIN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.22%
-2.17%
+14.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
