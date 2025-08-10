The Resistance Cat প্রাইস ($RECA)
The Resistance Cat($RECA) বর্তমানে 0.03691839USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 363.14KUSD। $RECA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $RECA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $RECA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The Resistance Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00663059553071664 ছিল।
গত 30 দিনে, The Resistance Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0145032861 ছিল।
গত 60 দিনে, The Resistance Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0050831196 ছিল।
গত 90 দিনে, The Resistance Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00480945588154109 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00663059553071664
|-15.22%
|30 দিন
|$ +0.0145032861
|+39.28%
|60 দিন
|$ +0.0050831196
|+13.77%
|90 দিন
|$ +0.00480945588154109
|+14.98%
The Resistance Cat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.05%
-15.22%
+50.33%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
The Resistance Cat ($RECA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $RECAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
