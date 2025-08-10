The Pride প্রাইস (PRIDE)
The Pride(PRIDE) বর্তমানে 0.00002642USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.57KUSD। PRIDE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PRIDE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PRIDE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The Pride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The Pride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000031904 ছিল।
গত 60 দিনে, The Pride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000100035 ছিল।
গত 90 দিনে, The Pride থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00007978531509809888 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-8.94%
|30 দিন
|$ -0.0000031904
|-12.07%
|60 দিন
|$ -0.0000100035
|-37.86%
|90 দিন
|$ -0.00007978531509809888
|-75.12%
The Pride এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-3.69%
-8.94%
+18.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
