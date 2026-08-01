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The Petros Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00314801 USD। $TPT-এর মার্কেট ক্যাপ 217,137 USD। $TPT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!The Petros Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00314801 USD। $TPT-এর মার্কেট ক্যাপ 217,137 USD। $TPT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$TPT সম্পর্কে আরও

$TPT প্রাইসের তথ্য

$TPT কী

$TPT টোকেনোমিক্স

$TPT প্রাইস পূর্বাভাস

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The Petros Token প্রাইস ($TPT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 $TPT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00317403
$0.00317403$0.00317403
+0.25%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
The Petros Token ($TPT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:25:11 (UTC+8)

The Petros Token-এর আজকের প্রাইস

আজ The Petros Token ($TPT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00314801, যা গত 24 ঘণ্টায় 20.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $TPT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $TPT-এর জন্য $ 0.00314801

The Petros Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 217,137 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 68.98M $TPT। গত 24 ঘণ্টায়, $TPT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00242116 (নিম্ন) এবং $ 0.0030846 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00599108 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00126925

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $TPT গত ঘণ্টায় +4.98% এবং গত 7 দিনে +71.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.10K-তে পৌঁছেছে।

The Petros Token ($TPT) এর মার্কেট তথ্য

$ 217.14K
$ 217.14K$ 217.14K

$ 6.10K
$ 6.10K$ 6.10K

$ 217.14K
$ 217.14K$ 217.14K

68.98M
68.98M 68.98M

68,976,012.382779
68,976,012.382779 68,976,012.382779

The Petros Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 217.14K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.10K। $TPT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 68.98M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 68976012.382779। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 217.14K

The Petros Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00242116
$ 0.00242116$ 0.00242116
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0030846
$ 0.0030846$ 0.0030846
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00242116
$ 0.00242116$ 0.00242116

$ 0.0030846
$ 0.0030846$ 0.0030846

$ 0.00599108
$ 0.00599108$ 0.00599108

$ 0.00126925
$ 0.00126925$ 0.00126925

+4.98%

+20.93%

+71.16%

+71.16%

The Petros Token ($TPT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, The Petros Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00054486 ছিল।
গত 30 দিনে, The Petros Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0038884188 ছিল।
গত 60 দিনে, The Petros Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020038075 ছিল।
গত 90 দিনে, The Petros Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006170897448486 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00054486+20.93%
30 দিন$ +0.0038884188+123.52%
60 দিন$ +0.0020038075+63.65%
90 দিন$ +0.0000006170897448486+0.00%

The Petros Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য The Petros Token ($TPT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, $TPT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
The Petros Token ($TPT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, The Petros Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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The Petros Token সম্পর্কে

The Petros Token-এর বর্তমান দাম কত?

The Petros Token Tk0.3873019676573821284000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 20.93% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

$TPT-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

$TPT-এর মার্কেট ক্যাপ Tk26714523.57242225508000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4394 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

The Petros Token-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

$TPT-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 68976012.382779 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

The Petros Token Tk0.2978770817161785744000 এবং Tk0.379500589081979064000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

The Petros Token-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk0.7370869445753949072000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

$TPT-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

$TPT বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The Petros Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:25:11 (UTC+8)

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