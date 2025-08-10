The Last Play প্রাইস (RETIRE)
The Last Play(RETIRE) বর্তমানে 0.00442653USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.44MUSD। RETIRE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000625771974916184 ছিল।
গত 30 দিনে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0046026974 ছিল।
গত 60 দিনে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0132566698 ছিল।
গত 90 দিনে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031765815811320535 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000625771974916184
|-12.38%
|30 দিন
|$ +0.0046026974
|+103.98%
|60 দিন
|$ +0.0132566698
|+299.48%
|90 দিন
|$ +0.0031765815811320535
|+254.14%
The Last Play এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-4.35%
-12.38%
+153.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.
The Last Play (RETIRE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RETIREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
