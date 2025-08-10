RETIRE সম্পর্কে আরও

The Last Play লোগো

The Last Play প্রাইস (RETIRE)

তালিকাভুক্ত নয়

The Last Play (RETIRE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00444037
$0.00444037$0.00444037
-12.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে The Last Play (RETIRE) এর প্রাইস

The Last Play(RETIRE) বর্তমানে 0.00442653USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.44MUSD। RETIRE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

The Last Play এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-12.38%
The Last Play এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.83M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RETIRE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RETIRE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ The Last Play (RETIRE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000625771974916184 ছিল।
গত 30 দিনে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0046026974 ছিল।
গত 60 দিনে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0132566698 ছিল।
গত 90 দিনে, The Last Play থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031765815811320535 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000625771974916184-12.38%
30 দিন$ +0.0046026974+103.98%
60 দিন$ +0.0132566698+299.48%
90 দিন$ +0.0031765815811320535+254.14%

The Last Play (RETIRE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

The Last Play এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00441704
$ 0.00441704$ 0.00441704

$ 0.0053768
$ 0.0053768$ 0.0053768

$ 0.01624073
$ 0.01624073$ 0.01624073

-4.35%

-12.38%

+153.91%

The Last Play (RETIRE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

--
----

999.83M
999.83M 999.83M

The Last Play (RETIRE) কী?

The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

The Last Play (RETIRE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

The Last Play (RETIRE) এর টোকেনোমিক্স

The Last Play (RETIRE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RETIREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The Last Play (RETIRE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

RETIRE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RETIRE থেকে VND
116.48413695
1 RETIRE থেকে AUD
A$0.0067725909
1 RETIRE থেকে GBP
0.0032756322
1 RETIRE থেকে EUR
0.0037625505
1 RETIRE থেকে USD
$0.00442653
1 RETIRE থেকে MYR
RM0.0187684872
1 RETIRE থেকে TRY
0.1800269751
1 RETIRE থেকে JPY
¥0.65069991
1 RETIRE থেকে ARS
ARS$5.862938985
1 RETIRE থেকে RUB
0.3540781347
1 RETIRE থেকে INR
0.3882952116
1 RETIRE থেকে IDR
Rp71.3956351659
1 RETIRE থেকে KRW
6.1479189864
1 RETIRE থেকে PHP
0.2512055775
1 RETIRE থেকে EGP
￡E.0.2148637662
1 RETIRE থেকে BRL
R$0.0240360579
1 RETIRE থেকে CAD
C$0.0060643461
1 RETIRE থেকে BDT
0.5371151502
1 RETIRE থেকে NGN
6.7787437767
1 RETIRE থেকে UAH
0.1828599543
1 RETIRE থেকে VES
Bs0.56659584
1 RETIRE থেকে CLP
$4.27602798
1 RETIRE থেকে PKR
Rs1.2543015408
1 RETIRE থেকে KZT
2.3888211798
1 RETIRE থেকে THB
฿0.1430654496
1 RETIRE থেকে TWD
NT$0.132353247
1 RETIRE থেকে AED
د.إ0.0162453651
1 RETIRE থেকে CHF
Fr0.003541224
1 RETIRE থেকে HKD
HK$0.0347039952
1 RETIRE থেকে MAD
.د.م0.0400158312
1 RETIRE থেকে MXN
$0.0822006621
1 RETIRE থেকে PLN
0.0161125692
1 RETIRE থেকে RON
лв0.0192554055
1 RETIRE থেকে SEK
kr0.0423618921
1 RETIRE থেকে BGN
лв0.0073923051
1 RETIRE থেকে HUF
Ft1.5020101596
1 RETIRE থেকে CZK
0.0928685994
1 RETIRE থেকে KWD
د.ك0.00135009165
1 RETIRE থেকে ILS
0.0151829979