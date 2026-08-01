The Invincible Game Token প্রাইস (IGGT)
আজ The Invincible Game Token (IGGT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01210479, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IGGT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি IGGT-এর জন্য $ 0.01210479।
The Invincible Game Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 146,212 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 12.08M IGGT। গত 24 ঘণ্টায়, IGGT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.063498 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IGGT গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 46.92K-তে পৌঁছেছে।
The Invincible Game Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 146.21K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 46.92K। IGGT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 12.08M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999872.792214। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 12.10M।
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0.00%
0.00%
আজকে, The Invincible Game Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The Invincible Game Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0053046615 ছিল।
গত 60 দিনে, The Invincible Game Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0051323994 ছিল।
গত 90 দিনে, The Invincible Game Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0053046615
|-43.82%
|60 দিন
|$ -0.0051323994
|-42.39%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, The Invincible Game Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটির বর্তমান দাম The Invincible Game Token?
The Invincible Game Token (IGGT) এর লাইভ দাম হল Tk1.4892611475438142236000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
The Invincible Game Token বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
The Invincible Game Token বর্তমানে বাজারে #4499 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk17988569.06271617808000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
IGGT এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
IGGT এর প্রচলিত সরবরাহ হল 12078878.792214036 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
The Invincible Game Token এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, The Invincible Game Token এর দাম Tk0E-15 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0E-15 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
The Invincible Game Token এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
The Invincible Game Token এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk7.81220527962377832000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে IGGT এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
The Invincible Game Token এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় --% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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