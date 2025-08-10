The Innovation Game প্রাইস (TIG)
The Innovation Game(TIG) বর্তমানে 1.42USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.54MUSD। TIG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TIG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TIG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The Innovation Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1548 ছিল।
গত 30 দিনে, The Innovation Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.0572493560 ছিল।
গত 60 দিনে, The Innovation Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5255614540 ছিল।
গত 90 দিনে, The Innovation Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1501140927331188 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.1548
|+12.20%
|30 দিন
|$ +1.0572493560
|+74.45%
|60 দিন
|$ +0.5255614540
|+37.01%
|90 দিন
|$ +1.1501140927331188
|+426.15%
The Innovation Game এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
+12.20%
-2.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.
|1 TIG থেকে VND
₫37,367.3
|1 TIG থেকে AUD
A$2.1726
|1 TIG থেকে GBP
￡1.0508
|1 TIG থেকে EUR
€1.207
|1 TIG থেকে USD
$1.42
|1 TIG থেকে MYR
RM6.0208
|1 TIG থেকে TRY
₺57.7514
|1 TIG থেকে JPY
¥208.74
|1 TIG থেকে ARS
ARS$1,880.79
|1 TIG থেকে RUB
₽113.5858
|1 TIG থেকে INR
₹124.5624
|1 TIG থেকে IDR
Rp22,903.2226
|1 TIG থেকে KRW
₩1,972.2096
|1 TIG থেকে PHP
₱80.585
|1 TIG থেকে EGP
￡E.68.9268
|1 TIG থেকে BRL
R$7.7106
|1 TIG থেকে CAD
C$1.9454
|1 TIG থেকে BDT
৳172.3028
|1 TIG থেকে NGN
₦2,174.5738
|1 TIG থেকে UAH
₴58.6602
|1 TIG থেকে VES
Bs181.76
|1 TIG থেকে CLP
$1,371.72
|1 TIG থেকে PKR
Rs402.3712
|1 TIG থেকে KZT
₸766.3172
|1 TIG থেকে THB
฿45.8944
|1 TIG থেকে TWD
NT$42.458
|1 TIG থেকে AED
د.إ5.2114
|1 TIG থেকে CHF
Fr1.136
|1 TIG থেকে HKD
HK$11.1328
|1 TIG থেকে MAD
.د.م12.8368
|1 TIG থেকে MXN
$26.3694
|1 TIG থেকে PLN
zł5.1688
|1 TIG থেকে RON
лв6.177
|1 TIG থেকে SEK
kr13.5894
|1 TIG থেকে BGN
лв2.3714
|1 TIG থেকে HUF
Ft481.8344
|1 TIG থেকে CZK
Kč29.7916
|1 TIG থেকে KWD
د.ك0.4331
|1 TIG থেকে ILS
₪4.8706