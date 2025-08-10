THE EAR STAYS ON প্রাইস (EAR)
THE EAR STAYS ON(EAR) বর্তমানে 0.00003973USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.33KUSD। EAR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EAR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EAR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, THE EAR STAYS ON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, THE EAR STAYS ON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000100535 ছিল।
গত 60 দিনে, THE EAR STAYS ON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000077364 ছিল।
গত 90 দিনে, THE EAR STAYS ON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001423223108723456 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.84%
|30 দিন
|$ -0.0000100535
|-25.30%
|60 দিন
|$ -0.0000077364
|-19.47%
|90 দিন
|$ -0.00001423223108723456
|-26.37%
THE EAR STAYS ON এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.81%
-2.84%
+10.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders
THE EAR STAYS ON (EAR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EARটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
