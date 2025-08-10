The Cocktailbar প্রাইস (COC)
The Cocktailbar(COC) বর্তমানে 11.26USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 563.81KUSD। COC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The Cocktailbar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.631259 ছিল।
গত 30 দিনে, The Cocktailbar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11.1871736980 ছিল।
গত 60 দিনে, The Cocktailbar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.3505189920 ছিল।
গত 90 দিনে, The Cocktailbar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.352668008824988 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.631259
|+5.94%
|30 দিন
|$ +11.1871736980
|+99.35%
|60 দিন
|$ +7.3505189920
|+65.28%
|90 দিন
|$ +4.352668008824988
|+63.02%
The Cocktailbar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.46%
+5.94%
+30.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Cocktailbar (COC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। COCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 COC থেকে VND
₫296,306.9
|1 COC থেকে AUD
A$17.2278
|1 COC থেকে GBP
￡8.3324
|1 COC থেকে EUR
€9.571
|1 COC থেকে USD
$11.26
|1 COC থেকে MYR
RM47.7424
|1 COC থেকে TRY
₺457.9442
|1 COC থেকে JPY
¥1,655.22
|1 COC থেকে ARS
ARS$14,913.87
|1 COC থেকে RUB
₽900.6874
|1 COC থেকে INR
₹987.7272
|1 COC থেকে IDR
Rp181,612.8778
|1 COC থেকে KRW
₩15,638.7888
|1 COC থেকে PHP
₱639.005
|1 COC থেকে EGP
￡E.546.5604
|1 COC থেকে BRL
R$61.1418
|1 COC থেকে CAD
C$15.4262
|1 COC থেকে BDT
৳1,366.2884
|1 COC থেকে NGN
₦17,243.4514
|1 COC থেকে UAH
₴465.1506
|1 COC থেকে VES
Bs1,441.28
|1 COC থেকে CLP
$10,877.16
|1 COC থেকে PKR
Rs3,190.6336
|1 COC থেকে KZT
₸6,076.5716
|1 COC থেকে THB
฿363.9232
|1 COC থেকে TWD
NT$336.674
|1 COC থেকে AED
د.إ41.3242
|1 COC থেকে CHF
Fr9.008
|1 COC থেকে HKD
HK$88.2784
|1 COC থেকে MAD
.د.م101.7904
|1 COC থেকে MXN
$209.0982
|1 COC থেকে PLN
zł40.9864
|1 COC থেকে RON
лв48.981
|1 COC থেকে SEK
kr107.7582
|1 COC থেকে BGN
лв18.8042
|1 COC থেকে HUF
Ft3,820.7432
|1 COC থেকে CZK
Kč236.2348
|1 COC থেকে KWD
د.ك3.4343
|1 COC থেকে ILS
₪38.6218