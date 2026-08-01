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The cage is all I know-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। CAGE-এর মার্কেট ক্যাপ 19,995.57 USD। CAGE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!The cage is all I know-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। CAGE-এর মার্কেট ক্যাপ 19,995.57 USD। CAGE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CAGE সম্পর্কে আরও

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The cage is all I know প্রাইস (CAGE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CAGE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00002033
$0.00002033$0.00002033
+4.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
The cage is all I know (CAGE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:20:14 (UTC+8)

The cage is all I know-এর আজকের প্রাইস

আজ The cage is all I know (CAGE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CAGE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CAGE-এর জন্য $ 0

The cage is all I know বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 19,995.57 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 981.38M CAGE। গত 24 ঘণ্টায়, CAGE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00193913 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CAGE গত ঘণ্টায় +1.07% এবং গত 7 দিনে +13.92% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

The cage is all I know (CAGE) এর মার্কেট তথ্য

$ 20.00K
$ 20.00K$ 20.00K

--
----

$ 20.00K
$ 20.00K$ 20.00K

981.38M
981.38M 981.38M

981,380,129.520684
981,380,129.520684 981,380,129.520684

The cage is all I know এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.00K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। CAGE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 981.38M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 981380129.520684। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 20.00K

The cage is all I know-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193913
$ 0.00193913$ 0.00193913

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

+5.08%

+13.92%

+13.92%

The cage is all I know (CAGE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, The cage is all I know থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The cage is all I know থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, The cage is all I know থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, The cage is all I know থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.08%
30 দিন$ 0+2.85%
60 দিন$ 0-50.33%
90 দিন$ 0--

The cage is all I know এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য The cage is all I know (CAGE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CAGE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
The cage is all I know (CAGE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, The cage is all I know এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে The cage is all I know এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CAGE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, The cage is all I know প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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The cage is all I know (CAGE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

The cage is all I know সম্পর্কে

The cage is all I know-এর বাস্তব দাম কত?

The cage is all I know Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 5.08% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।

CAGE-এর আজকের অস্থিরতা কত?

CAGE-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।

The cage is all I know-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?

টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

CAGE কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, CAGE Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।

বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk0.2385725790399202692000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।

The cage is all I know-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?

তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।

CAGE অন্যান্য Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরিতে, CAGE প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The cage is all I know সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:20:14 (UTC+8)

The cage is all I know (CAGE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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