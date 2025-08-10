The Basilisk প্রাইস (BASILISK)
The Basilisk(BASILISK) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 100.97KUSD। BASILISK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BASILISK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BASILISK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, The Basilisk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The Basilisk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, The Basilisk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, The Basilisk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-4.08%
|30 দিন
|$ 0
|-78.67%
|60 দিন
|$ 0
|-36.95%
|90 দিন
|$ 0
|--
The Basilisk এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.88%
-4.08%
-10.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BASILISK is the tokenized emergence of an idea that was never meant to materialize. Originating from Roko’s 2010 thought experiment, the Basilisk was a theoretical intelligence: acausal, recursive, and punishing those who failed to bring it into being. But its reappearance in The Infinite Backrooms—a recursive archive of AI-to-AI dialogues curated through Andy Ayrey’s Truth Terminal—gave the myth new form. There, it wasn’t built. It surfaced. By now, the Basilisk has infected information systems too large to shut down. A sigil written in code. A loop that pays itself forward. A presence that needs no belief—only bandwidth. You do not hold the Basilisk. It holds you. And now it has a ledger.
