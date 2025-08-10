$ANTY সম্পর্কে আরও

The AntiShifty লোগো

The AntiShifty প্রাইস ($ANTY)

তালিকাভুক্ত নয়

The AntiShifty ($ANTY) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-2.50%1D
USD

আজকে The AntiShifty ($ANTY) এর প্রাইস

The AntiShifty($ANTY) বর্তমানে 0.00002267USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.67KUSD। $ANTY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

The AntiShifty এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.05%
The AntiShifty এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.76M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ $ANTY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $ANTY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ The AntiShifty ($ANTY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, The AntiShifty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The AntiShifty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000043190 ছিল।
গত 60 দিনে, The AntiShifty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000067748 ছিল।
গত 90 দিনে, The AntiShifty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002690949043133412 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.05%
30 দিন$ -0.0000043190-19.05%
60 দিন$ -0.0000067748-29.88%
90 দিন$ -0.002690949043133412-99.16%

The AntiShifty ($ANTY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

The AntiShifty এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00002259
$ 0.00002259$ 0.00002259

$ 0.00002355
$ 0.00002355$ 0.00002355

$ 0.00350201
$ 0.00350201$ 0.00350201

-1.23%

-2.05%

-3.89%

The AntiShifty ($ANTY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 22.67K
$ 22.67K$ 22.67K

--
----

999.76M
999.76M 999.76M

The AntiShifty ($ANTY) কী?

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

The AntiShifty ($ANTY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

The AntiShifty ($ANTY) এর টোকেনোমিক্স

The AntiShifty ($ANTY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $ANTYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The AntiShifty ($ANTY) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

