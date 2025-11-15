বিনিময়DEX+
Tharwa USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.001 USD। THUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 954,390 USD। THUSD থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

THUSD সম্পর্কে আরও

THUSD প্রাইসের তথ্য

THUSD কী

THUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

THUSD টোকেনোমিক্স

THUSD প্রাইস পূর্বাভাস

Tharwa USD প্রাইস (THUSD)

1 THUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.001
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Tharwa USD (THUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:53:34 (UTC+8)

Tharwa USD-এর আজকের প্রাইস

আজ Tharwa USD (THUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.001, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান THUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি THUSD-এর জন্য $ 1.001

Tharwa USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 954,390 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 953.39K THUSD। গত 24 ঘণ্টায়, THUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.993431 (নিম্ন) এবং $ 1.008 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.085 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.873839

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, THUSD গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে +0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Tharwa USD (THUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 954.39K
--
$ 3.64M
953.39K
3,632,209.999999999
Tharwa USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 954.39K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। THUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 953.39K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3632209.999999999। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.64M

Tharwa USD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.993431
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.008
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.993431
$ 1.008
$ 1.085
$ 0.873839
+0.02%

-0.00%

+0.03%

+0.03%

Tharwa USD (THUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Tharwa USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tharwa USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0039994955 ছিল।
গত 60 দিনে, Tharwa USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008349341 ছিল।
গত 90 দিনে, Tharwa USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001480341810054 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.00%
30 দিন$ +0.0039994955+0.40%
60 দিন$ -0.0008349341-0.08%
90 দিন$ +0.001480341810054+0.15%

Tharwa USD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Tharwa USD (THUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, THUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Tharwa USD (THUSD) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Tharwa USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Tharwa USD এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? THUSD এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Tharwa USD এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Tharwa USD (THUSD) রিসোর্স

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tharwa USD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Tharwa USD-এর মূল্য কত হবে?
যদি Tharwa USD বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Tharwa USD-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:53:34 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000

$0.009539

$0.003839

$0.000001060

$0.000000649

$0.1393

