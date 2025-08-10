Terry In The Trenches প্রাইস (TERRY)
Terry In The Trenches(TERRY) বর্তমানে 0.00006167USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 56.54KUSD। TERRY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TERRY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TERRY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Terry In The Trenches থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Terry In The Trenches থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000148472 ছিল।
গত 60 দিনে, Terry In The Trenches থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000092847 ছিল।
গত 90 দিনে, Terry In The Trenches থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000391932073048945 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+10.62%
|30 দিন
|$ -0.0000148472
|-24.07%
|60 দিন
|$ +0.0000092847
|+15.06%
|90 দিন
|$ -0.00000391932073048945
|-5.97%
Terry In The Trenches এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+10.62%
+6.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
Terry In The Trenches (TERRY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TERRYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TERRY থেকে VND
₫1.62284605
|1 TERRY থেকে AUD
A$0.0000943551
|1 TERRY থেকে GBP
￡0.0000456358
|1 TERRY থেকে EUR
€0.0000524195
|1 TERRY থেকে USD
$0.00006167
|1 TERRY থেকে MYR
RM0.0002614808
|1 TERRY থেকে TRY
₺0.0025081189
|1 TERRY থেকে JPY
¥0.00906549
|1 TERRY থেকে ARS
ARS$0.081681915
|1 TERRY থেকে RUB
₽0.0049329833
|1 TERRY থেকে INR
₹0.0054096924
|1 TERRY থেকে IDR
Rp0.9946772801
|1 TERRY থেকে KRW
₩0.0856522296
|1 TERRY থেকে PHP
₱0.0034997725
|1 TERRY থেকে EGP
￡E.0.0029934618
|1 TERRY থেকে BRL
R$0.0003348681
|1 TERRY থেকে CAD
C$0.0000844879
|1 TERRY থেকে BDT
৳0.0074830378
|1 TERRY থেকে NGN
₦0.0944408213
|1 TERRY থেকে UAH
₴0.0025475877
|1 TERRY থেকে VES
Bs0.00789376
|1 TERRY থেকে CLP
$0.05957322
|1 TERRY থেকে PKR
Rs0.0174748112
|1 TERRY থেকে KZT
₸0.0332808322
|1 TERRY থেকে THB
฿0.0019931744
|1 TERRY থেকে TWD
NT$0.001843933
|1 TERRY থেকে AED
د.إ0.0002263289
|1 TERRY থেকে CHF
Fr0.000049336
|1 TERRY থেকে HKD
HK$0.0004834928
|1 TERRY থেকে MAD
.د.م0.0005574968
|1 TERRY থেকে MXN
$0.0011452119
|1 TERRY থেকে PLN
zł0.0002244788
|1 TERRY থেকে RON
лв0.0002682645
|1 TERRY থেকে SEK
kr0.0005901819
|1 TERRY থেকে BGN
лв0.0001029889
|1 TERRY থেকে HUF
Ft0.0209258644
|1 TERRY থেকে CZK
Kč0.0012938366
|1 TERRY থেকে KWD
د.ك0.00001880935
|1 TERRY থেকে ILS
₪0.0002115281