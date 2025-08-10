Terminalius Maximus প্রাইস (BARON)
Terminalius Maximus(BARON) বর্তমানে 0.00001971USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.68KUSD। BARON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BARON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BARON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Terminalius Maximus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Terminalius Maximus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004807 ছিল।
গত 60 দিনে, Terminalius Maximus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002925 ছিল।
গত 90 দিনে, Terminalius Maximus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000003514366435670154 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000004807
|+2.44%
|60 দিন
|$ -0.0000002925
|-1.48%
|90 দিন
|$ -0.000003514366435670154
|-15.13%
Terminalius Maximus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.
Terminalius Maximus (BARON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BARONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
