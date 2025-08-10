Team Mysten প্রাইস (MYSTEN)
Team Mysten(MYSTEN) বর্তমানে 0.000052USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 495.75KUSD। MYSTEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MYSTEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MYSTEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Team Mysten থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Team Mysten থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001189394 ছিল।
গত 60 দিনে, Team Mysten থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000786539 ছিল।
গত 90 দিনে, Team Mysten থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.22%
|30 দিন
|$ +0.0001189394
|+228.73%
|60 দিন
|$ +0.0000786539
|+151.26%
|90 দিন
|$ 0
|--
Team Mysten এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.45%
+4.22%
+49.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.
|1 MYSTEN থেকে VND
₫1.36838
|1 MYSTEN থেকে AUD
A$0.00007956
|1 MYSTEN থেকে GBP
￡0.00003848
|1 MYSTEN থেকে EUR
€0.0000442
|1 MYSTEN থেকে USD
$0.000052
|1 MYSTEN থেকে MYR
RM0.00022048
|1 MYSTEN থেকে TRY
₺0.00211484
|1 MYSTEN থেকে JPY
¥0.007644
|1 MYSTEN থেকে ARS
ARS$0.068874
|1 MYSTEN থেকে RUB
₽0.00415948
|1 MYSTEN থেকে INR
₹0.00456144
|1 MYSTEN থেকে IDR
Rp0.83870956
|1 MYSTEN থেকে KRW
₩0.07222176
|1 MYSTEN থেকে PHP
₱0.002951
|1 MYSTEN থেকে EGP
￡E.0.00252408
|1 MYSTEN থেকে BRL
R$0.00028236
|1 MYSTEN থেকে CAD
C$0.00007124
|1 MYSTEN থেকে BDT
৳0.00630968
|1 MYSTEN থেকে NGN
₦0.07963228
|1 MYSTEN থেকে UAH
₴0.00214812
|1 MYSTEN থেকে VES
Bs0.006656
|1 MYSTEN থেকে CLP
$0.050232
|1 MYSTEN থেকে PKR
Rs0.01473472
|1 MYSTEN থেকে KZT
₸0.02806232
|1 MYSTEN থেকে THB
฿0.00168064
|1 MYSTEN থেকে TWD
NT$0.0015548
|1 MYSTEN থেকে AED
د.إ0.00019084
|1 MYSTEN থেকে CHF
Fr0.0000416
|1 MYSTEN থেকে HKD
HK$0.00040768
|1 MYSTEN থেকে MAD
.د.م0.00047008
|1 MYSTEN থেকে MXN
$0.00096564
|1 MYSTEN থেকে PLN
zł0.00018928
|1 MYSTEN থেকে RON
лв0.0002262
|1 MYSTEN থেকে SEK
kr0.00049764
|1 MYSTEN থেকে BGN
лв0.00008684
|1 MYSTEN থেকে HUF
Ft0.01764464
|1 MYSTEN থেকে CZK
Kč0.00109096
|1 MYSTEN থেকে KWD
د.ك0.00001586
|1 MYSTEN থেকে ILS
₪0.00017836