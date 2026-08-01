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TBLL xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 106.4 USD। TBLLX-এর মার্কেট ক্যাপ 327,581 USD। TBLLX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!TBLL xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 106.4 USD। TBLLX-এর মার্কেট ক্যাপ 327,581 USD। TBLLX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

TBLLX সম্পর্কে আরও

TBLLX প্রাইসের তথ্য

TBLLX কী

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TBLL xStock প্রাইস (TBLLX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TBLLX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$106.39
$106.39$106.39
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
TBLL xStock (TBLLX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:14:35 (UTC+8)

TBLL xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ TBLL xStock (TBLLX)-এর লাইভ প্রাইস $ 106.4, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.76% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TBLLX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TBLLX-এর জন্য $ 106.4

TBLL xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 327,581 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.08K TBLLX। গত 24 ঘণ্টায়, TBLLX এর ট্রেড হয়েছে $ 105.58 (নিম্ন) এবং $ 106.44 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 107.23 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 103.99

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TBLLX গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +0.88% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.23K-তে পৌঁছেছে।

TBLL xStock (TBLLX) এর মার্কেট তথ্য

$ 327.58K
$ 327.58K$ 327.58K

$ 1.23K
$ 1.23K$ 1.23K

$ 612.05M
$ 612.05M$ 612.05M

3.08K
3.08K 3.08K

5,752,540.875317914
5,752,540.875317914 5,752,540.875317914

TBLL xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 327.58K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.23K। TBLLX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.08K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5752540.875317914। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 612.05M

TBLL xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 105.58
$ 105.58$ 105.58
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 106.44
$ 106.44$ 106.44
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 105.58
$ 105.58$ 105.58

$ 106.44
$ 106.44$ 106.44

$ 107.23
$ 107.23$ 107.23

$ 103.99
$ 103.99$ 103.99

-0.01%

+0.76%

+0.88%

+0.88%

TBLL xStock (TBLLX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, TBLL xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.802081 ছিল।
গত 30 দিনে, TBLL xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.3853173600 ছিল।
গত 60 দিনে, TBLL xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0243868800 ছিল।
গত 90 দিনে, TBLL xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00056236913574 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.802081+0.76%
30 দিন$ +1.3853173600+1.30%
60 দিন$ -0.0243868800-0.02%
90 দিন$ +0.00056236913574+0.00%

TBLL xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য TBLL xStock (TBLLX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TBLLX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
TBLL xStock (TBLLX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, TBLL xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে TBLL xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? TBLLX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, TBLL xStock প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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TBLL xStock সম্পর্কে

TBLL xStock-এর বর্তমান দাম কত?

Tk13090.469648681376000 এ ট্রেডিং করছে, TBLL xStock গত ২৪ ঘন্টায় 0.75% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে TBLLX-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 3078.867228246374 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

TBLL xStock-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk40302529.49233734804000, বিশ্বের #3921 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

TBLLX ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk12989.5844502610872000 থেকে Tk13095.3908778726096000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

TBLL xStock কীভাবে Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) টোকেন হিসেবে, TBLLX উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: TBLL xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:14:35 (UTC+8)

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