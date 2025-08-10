Taraswap প্রাইস (TSWAP)
Taraswap(TSWAP) বর্তমানে 0.00106709USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.07MUSD। TSWAP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TSWAP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TSWAP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Taraswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Taraswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004705571 ছিল।
গত 60 দিনে, Taraswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007946206 ছিল।
গত 90 দিনে, Taraswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003527904383055642 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.02%
|30 দিন
|$ -0.0004705571
|-44.09%
|60 দিন
|$ -0.0007946206
|-74.46%
|90 দিন
|$ -0.003527904383055642
|-76.77%
Taraswap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-2.02%
+4.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.
Taraswap (TSWAP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 TSWAP থেকে VND
₫28.08047335
|1 TSWAP থেকে AUD
A$0.0016326477
|1 TSWAP থেকে GBP
￡0.0007896466
|1 TSWAP থেকে EUR
€0.0009070265
|1 TSWAP থেকে USD
$0.00106709
|1 TSWAP থেকে MYR
RM0.0045244616
|1 TSWAP থেকে TRY
₺0.0433985503
|1 TSWAP থেকে JPY
¥0.15686223
|1 TSWAP থেকে ARS
ARS$1.413360705
|1 TSWAP থেকে RUB
₽0.0853565291
|1 TSWAP থেকে INR
₹0.0936051348
|1 TSWAP থেকে IDR
Rp17.2111266227
|1 TSWAP থেকে KRW
₩1.4820599592
|1 TSWAP থেকে PHP
₱0.0605573575
|1 TSWAP থেকে EGP
￡E.0.0517965486
|1 TSWAP থেকে BRL
R$0.0057942987
|1 TSWAP থেকে CAD
C$0.0014619133
|1 TSWAP থেকে BDT
৳0.1294807006
|1 TSWAP থেকে NGN
₦1.6341309551
|1 TSWAP থেকে UAH
₴0.0440814879
|1 TSWAP থেকে VES
Bs0.13658752
|1 TSWAP থেকে CLP
$1.03080894
|1 TSWAP থেকে PKR
Rs0.3023706224
|1 TSWAP থেকে KZT
₸0.5758657894
|1 TSWAP থেকে THB
฿0.0344883488
|1 TSWAP থেকে TWD
NT$0.031905991
|1 TSWAP থেকে AED
د.إ0.0039162203
|1 TSWAP থেকে CHF
Fr0.000853672
|1 TSWAP থেকে HKD
HK$0.0083659856
|1 TSWAP থেকে MAD
.د.م0.0096464936
|1 TSWAP থেকে MXN
$0.0198158613
|1 TSWAP থেকে PLN
zł0.0038842076
|1 TSWAP থেকে RON
лв0.0046418415
|1 TSWAP থেকে SEK
kr0.0102120513
|1 TSWAP থেকে BGN
лв0.0017820403
|1 TSWAP থেকে HUF
Ft0.3620849788
|1 TSWAP থেকে CZK
Kč0.0223875482
|1 TSWAP থেকে KWD
د.ك0.00032546245
|1 TSWAP থেকে ILS
₪0.0036601187