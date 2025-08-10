taonado প্রাইস (SN113)
taonado(SN113) বর্তমানে 0.794497USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 629.19KUSD। SN113 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN113 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN113 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, taonado থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00674942 ছিল।
গত 30 দিনে, taonado থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1944965997 ছিল।
গত 60 দিনে, taonado থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2413240940 ছিল।
গত 90 দিনে, taonado থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00674942
|+0.86%
|30 দিন
|$ -0.1944965997
|-24.48%
|60 দিন
|$ -0.2413240940
|-30.37%
|90 দিন
|$ 0
|--
taonado এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
+0.86%
-6.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
taonado (SN113) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN113টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN113 থেকে VND
₫20,907.188555
|1 SN113 থেকে AUD
A$1.21558041
|1 SN113 থেকে GBP
￡0.58792778
|1 SN113 থেকে EUR
€0.67532245
|1 SN113 থেকে USD
$0.794497
|1 SN113 থেকে MYR
RM3.36866728
|1 SN113 থেকে TRY
₺32.31219299
|1 SN113 থেকে JPY
¥116.791059
|1 SN113 থেকে ARS
ARS$1,052.3112765
|1 SN113 থেকে RUB
₽63.55181503
|1 SN113 থেকে INR
₹69.69327684
|1 SN113 থেকে IDR
Rp12,814.46594791
|1 SN113 থেকে KRW
₩1,103.46099336
|1 SN113 থেকে PHP
₱45.08770475
|1 SN113 থেকে EGP
￡E.38.56488438
|1 SN113 থেকে BRL
R$4.31411871
|1 SN113 থেকে CAD
C$1.08846089
|1 SN113 থেকে BDT
৳96.40426598
|1 SN113 থেকে NGN
₦1,216.68476083
|1 SN113 থেকে UAH
₴32.82067107
|1 SN113 থেকে VES
Bs101.695616
|1 SN113 থেকে CLP
$767.484102
|1 SN113 থেকে PKR
Rs225.12866992
|1 SN113 থেকে KZT
₸428.75825102
|1 SN113 থেকে THB
฿25.67814304
|1 SN113 থেকে TWD
NT$23.7554603
|1 SN113 থেকে AED
د.إ2.91580399
|1 SN113 থেকে CHF
Fr0.6355976
|1 SN113 থেকে HKD
HK$6.22885648
|1 SN113 থেকে MAD
.د.م7.18225288
|1 SN113 থেকে MXN
$14.75380929
|1 SN113 থেকে PLN
zł2.89196908
|1 SN113 থেকে RON
лв3.45606195
|1 SN113 থেকে SEK
kr7.60333629
|1 SN113 থেকে BGN
лв1.32680999
|1 SN113 থেকে HUF
Ft269.58872204
|1 SN113 থেকে CZK
Kč16.66854706
|1 SN113 থেকে KWD
د.ك0.242321585
|1 SN113 থেকে ILS
₪2.72512471