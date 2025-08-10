Tamatest প্রাইস (TAMATEST)
Tamatest(TAMATEST) বর্তমানে 0.00001266USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.66KUSD। TAMATEST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TAMATEST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TAMATEST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tamatest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tamatest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000032364 ছিল।
গত 60 দিনে, Tamatest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000017220 ছিল।
গত 90 দিনে, Tamatest থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000005889543865226788 ছিল।
On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless", TAMATEST became Ronin Network's first memecoin. The Ronin community took over and cemented TAMATEST into Ronin history.
