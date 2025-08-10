Taler প্রাইস (TLR)
Taler(TLR) বর্তমানে 0.00082296USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.93KUSD। TLR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TLR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TLR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Taler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Taler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000725830 ছিল।
গত 60 দিনে, Taler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000429485 ছিল।
গত 90 দিনে, Taler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.05%
|30 দিন
|$ -0.0000725830
|-8.81%
|60 দিন
|$ +0.0000429485
|+5.22%
|90 দিন
|$ 0
|--
Taler এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.05%
+14.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "
|1 TLR থেকে VND
₫21.6561924
|1 TLR থেকে AUD
A$0.0012591288
|1 TLR থেকে GBP
￡0.0006089904
|1 TLR থেকে EUR
€0.000699516
|1 TLR থেকে USD
$0.00082296
|1 TLR থেকে MYR
RM0.0034893504
|1 TLR থেকে TRY
₺0.0335685384
|1 TLR থেকে JPY
¥0.12097512
|1 TLR থেকে ARS
ARS$1.09001052
|1 TLR থেকে RUB
₽0.0656146008
|1 TLR থেকে INR
₹0.0721900512
|1 TLR থেকে IDR
Rp13.2735465288
|1 TLR থেকে KRW
₩1.1429926848
|1 TLR থেকে PHP
₱0.04670298
|1 TLR থেকে EGP
￡E.0.0396419832
|1 TLR থেকে BRL
R$0.0044686728
|1 TLR থেকে CAD
C$0.0011274552
|1 TLR থেকে BDT
৳0.0998579664
|1 TLR থেকে NGN
₦1.2602727144
|1 TLR থেকে UAH
₴0.0339964776
|1 TLR থেকে VES
Bs0.10533888
|1 TLR থেকে CLP
$0.79744824
|1 TLR থেকে PKR
Rs0.2331939456
|1 TLR থেকে KZT
₸0.4441185936
|1 TLR থেকে THB
฿0.0263923272
|1 TLR থেকে TWD
NT$0.024606504
|1 TLR থেকে AED
د.إ0.0030202632
|1 TLR থেকে CHF
Fr0.000658368
|1 TLR থেকে HKD
HK$0.0064520064
|1 TLR থেকে MAD
.د.م0.0074395584
|1 TLR থেকে MXN
$0.0152823672
|1 TLR থেকে PLN
zł0.0029955744
|1 TLR থেকে RON
лв0.003579876
|1 TLR থেকে SEK
kr0.0078757272
|1 TLR থেকে BGN
лв0.0013743432
|1 TLR থেকে HUF
Ft0.2792467872
|1 TLR থেকে CZK
Kč0.0172657008
|1 TLR থেকে KWD
د.ك0.00024935688
|1 TLR থেকে ILS
₪0.0028227528