TaleCraft প্রাইস (CRAFT)
TaleCraft(CRAFT) বর্তমানে 0.00115699USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.11KUSD। CRAFT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, TaleCraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TaleCraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000546634 ছিল।
গত 60 দিনে, TaleCraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000995691 ছিল।
গত 90 দিনে, TaleCraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000239800389345899 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.93%
|30 দিন
|$ -0.0000546634
|-4.72%
|60 দিন
|$ -0.0000995691
|-8.60%
|90 দিন
|$ +0.0000239800389345899
|+2.12%
TaleCraft এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-2.93%
-3.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders.
TaleCraft (CRAFT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRAFTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
