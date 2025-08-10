TAGGR প্রাইস (TAGGR)
TAGGR(TAGGR) বর্তমানে 1.096USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 343.34KUSD। TAGGR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TAGGR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TAGGR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TAGGR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01492676 ছিল।
গত 30 দিনে, TAGGR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0169675048 ছিল।
গত 60 দিনে, TAGGR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3549401480 ছিল।
গত 90 দিনে, TAGGR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.8962945152239 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01492676
|+1.38%
|30 দিন
|$ +0.0169675048
|+1.55%
|60 দিন
|$ -0.3549401480
|-32.38%
|90 দিন
|$ -0.8962945152239
|-44.98%
TAGGR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.46%
+1.38%
+10.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity
