Tadpole প্রাইস (TAD)
Tadpole(TAD) বর্তমানে 0.0000408USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 28.15KUSD। TAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tadpole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tadpole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000256143 ছিল।
গত 60 দিনে, Tadpole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000348598 ছিল।
গত 90 দিনে, Tadpole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00001422842208800998 ছিল।
Tadpole এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.24%
+6.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever.
Tadpole (TAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
