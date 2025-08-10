Syrax AI প্রাইস (SYRAX)
Syrax AI(SYRAX) বর্তমানে 0.142673USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.82MUSD। SYRAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SYRAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SYRAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Syrax AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00039471 ছিল।
গত 30 দিনে, Syrax AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0096829739 ছিল।
গত 60 দিনে, Syrax AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0105233892 ছিল।
গত 90 দিনে, Syrax AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05491851054016044 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00039471
|+0.28%
|30 দিন
|$ +0.0096829739
|+6.79%
|60 দিন
|$ -0.0105233892
|-7.37%
|90 দিন
|$ +0.05491851054016044
|+62.58%
Syrax AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.06%
+0.28%
+16.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
Syrax AI (SYRAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SYRAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SYRAX থেকে VND
₫3,754.439995
|1 SYRAX থেকে AUD
A$0.21828969
|1 SYRAX থেকে GBP
￡0.10557802
|1 SYRAX থেকে EUR
€0.12127205
|1 SYRAX থেকে USD
$0.142673
|1 SYRAX থেকে MYR
RM0.60493352
|1 SYRAX থেকে TRY
₺5.80251091
|1 SYRAX থেকে JPY
¥20.972931
|1 SYRAX থেকে ARS
ARS$188.9703885
|1 SYRAX থেকে RUB
₽11.41241327
|1 SYRAX থেকে INR
₹12.51527556
|1 SYRAX থেকে IDR
Rp2,301.17709719
|1 SYRAX থেকে KRW
₩198.15567624
|1 SYRAX থেকে PHP
₱8.09669275
|1 SYRAX থেকে EGP
￡E.6.92534742
|1 SYRAX থেকে BRL
R$0.77471439
|1 SYRAX থেকে CAD
C$0.19546201
|1 SYRAX থেকে BDT
৳17.31194182
|1 SYRAX থেকে NGN
₦218.48800547
|1 SYRAX থেকে UAH
₴5.89382163
|1 SYRAX থেকে VES
Bs18.262144
|1 SYRAX থেকে CLP
$137.822118
|1 SYRAX থেকে PKR
Rs40.42782128
|1 SYRAX থেকে KZT
₸76.99491118
|1 SYRAX থেকে THB
฿4.61119136
|1 SYRAX থেকে TWD
NT$4.2659227
|1 SYRAX থেকে AED
د.إ0.52360991
|1 SYRAX থেকে CHF
Fr0.1141384
|1 SYRAX থেকে HKD
HK$1.11855632
|1 SYRAX থেকে MAD
.د.م1.28976392
|1 SYRAX থেকে MXN
$2.64943761
|1 SYRAX থেকে PLN
zł0.51932972
|1 SYRAX থেকে RON
лв0.62062755
|1 SYRAX থেকে SEK
kr1.36538061
|1 SYRAX থেকে BGN
лв0.23826391
|1 SYRAX থেকে HUF
Ft48.41180236
|1 SYRAX থেকে CZK
Kč2.99327954
|1 SYRAX থেকে KWD
د.ك0.043515265
|1 SYRAX থেকে ILS
₪0.48936839