SYNO Finance প্রাইস (SYNO)

SYNO Finance (SYNO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00052324
$0.00052324$0.00052324
+2.10%1D
আজকে SYNO Finance (SYNO) এর প্রাইস

SYNO Finance(SYNO) বর্তমানে 0.00052326USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 137.54KUSD। SYNO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SYNO Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.11%
SYNO Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
262.92M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SYNO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SYNO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SYNO Finance (SYNO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SYNO Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SYNO Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000981380 ছিল।
গত 60 দিনে, SYNO Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002108085 ছিল।
গত 90 দিনে, SYNO Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007529046427434535 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.11%
30 দিন$ -0.0000981380-18.75%
60 দিন$ -0.0002108085-40.28%
90 দিন$ -0.0007529046427434535-58.99%

SYNO Finance (SYNO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SYNO Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00051226
$ 0.00051226$ 0.00051226

$ 0.00053931
$ 0.00053931$ 0.00053931

$ 0.084796
$ 0.084796$ 0.084796

+0.68%

+2.11%

+2.28%

SYNO Finance (SYNO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 137.54K
$ 137.54K$ 137.54K

--
----

262.92M
262.92M 262.92M

SYNO Finance (SYNO) কী?

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SYNO Finance (SYNO) এর টোকেনোমিক্স

SYNO Finance (SYNO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SYNOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SYNO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SYNO থেকে VND
13.7695869
1 SYNO থেকে AUD
A$0.0008005878
1 SYNO থেকে GBP
0.0003872124
1 SYNO থেকে EUR
0.000444771
1 SYNO থেকে USD
$0.00052326
1 SYNO থেকে MYR
RM0.0022186224
1 SYNO থেকে TRY
0.0212809842
1 SYNO থেকে JPY
¥0.07691922
1 SYNO থেকে ARS
ARS$0.69305787
1 SYNO থেকে RUB
0.0418555674
1 SYNO থেকে INR
0.0459003672
1 SYNO থেকে IDR
Rp8.4396762378
1 SYNO থেকে KRW
0.7267453488
1 SYNO থেকে PHP
0.029695005
1 SYNO থেকে EGP
￡E.0.0253990404
1 SYNO থেকে BRL
R$0.0028413018
1 SYNO থেকে CAD
C$0.0007168662
1 SYNO থেকে BDT
0.0634923684
1 SYNO থেকে NGN
0.8013151314
1 SYNO থেকে UAH
0.0216158706
1 SYNO থেকে VES
Bs0.06697728
1 SYNO থেকে CLP
$0.50546916
1 SYNO থেকে PKR
Rs0.1482709536
1 SYNO থেকে KZT
0.2823824916
1 SYNO থেকে THB
฿0.0169117632
1 SYNO থেকে TWD
NT$0.015645474
1 SYNO থেকে AED
د.إ0.0019203642
1 SYNO থেকে CHF
Fr0.000418608
1 SYNO থেকে HKD
HK$0.0041023584
1 SYNO থেকে MAD
.د.م0.0047302704
1 SYNO থেকে MXN
$0.0097169382
1 SYNO থেকে PLN
0.0019046664
1 SYNO থেকে RON
лв0.002276181
1 SYNO থেকে SEK
kr0.0050075982
1 SYNO থেকে BGN
лв0.0008738442
1 SYNO থেকে HUF
Ft0.1775525832
1 SYNO থেকে CZK
0.0109779948
1 SYNO থেকে KWD
د.ك0.0001595943
1 SYNO থেকে ILS
0.0017947818