Synk প্রাইস (SYNK)
Synk(SYNK) বর্তমানে 0.02352165USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.35MUSD। SYNK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Synk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00211462797987774 ছিল।
গত 30 দিনে, Synk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0092831484 ছিল।
গত 60 দিনে, Synk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032007837 ছিল।
গত 90 দিনে, Synk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005766556094556866 ছিল।
|আজ
|$ -0.00211462797987774
|-8.24%
|30 দিন
|$ +0.0092831484
|+39.47%
|60 দিন
|$ +0.0032007837
|+13.61%
|90 দিন
|$ -0.005766556094556866
|-19.68%
Synk এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.49%
-8.24%
+44.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.
Synk (SYNK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SYNKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
