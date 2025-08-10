Syncus প্রাইস (SYNC)
Syncus(SYNC) বর্তমানে 0.00004715USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 202.98KUSD। SYNC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SYNC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SYNC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Syncus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Syncus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001285498 ছিল।
গত 60 দিনে, Syncus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000217302 ছিল।
গত 90 দিনে, Syncus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00002855058884577781 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.75%
|30 দিন
|$ +0.0001285498
|+272.64%
|60 দিন
|$ +0.0000217302
|+46.09%
|90 দিন
|$ -0.00002855058884577781
|-37.71%
Syncus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.75%
+6.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Syncus is a reserve-backed DeFi protocol and DAO.
Syncus (SYNC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SYNCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SYNC থেকে VND
₫1.24075225
|1 SYNC থেকে AUD
A$0.0000721395
|1 SYNC থেকে GBP
￡0.000034891
|1 SYNC থেকে EUR
€0.0000400775
|1 SYNC থেকে USD
$0.00004715
|1 SYNC থেকে MYR
RM0.000199916
|1 SYNC থেকে TRY
₺0.0019232485
|1 SYNC থেকে JPY
¥0.00693105
|1 SYNC থেকে ARS
ARS$0.062450175
|1 SYNC থেকে RUB
₽0.0037592695
|1 SYNC থেকে INR
₹0.004135998
|1 SYNC থেকে IDR
Rp0.7604837645
|1 SYNC থেকে KRW
₩0.065485692
|1 SYNC থেকে PHP
₱0.0026757625
|1 SYNC থেকে EGP
￡E.0.0022712155
|1 SYNC থেকে BRL
R$0.0002560245
|1 SYNC থেকে CAD
C$0.0000645955
|1 SYNC থেকে BDT
৳0.005721181
|1 SYNC থেকে NGN
₦0.0722050385
|1 SYNC থেকে UAH
₴0.0019477665
|1 SYNC থেকে VES
Bs0.0060352
|1 SYNC থেকে CLP
$0.04568835
|1 SYNC থেকে PKR
Rs0.013360424
|1 SYNC থেকে KZT
₸0.025444969
|1 SYNC থেকে THB
฿0.0015121005
|1 SYNC থেকে TWD
NT$0.001409785
|1 SYNC থেকে AED
د.إ0.0001730405
|1 SYNC থেকে CHF
Fr0.00003772
|1 SYNC থেকে HKD
HK$0.000369656
|1 SYNC থেকে MAD
.د.م0.000426236
|1 SYNC থেকে MXN
$0.0008755755
|1 SYNC থেকে PLN
zł0.000171626
|1 SYNC থেকে RON
лв0.0002051025
|1 SYNC থেকে SEK
kr0.0004512255
|1 SYNC থেকে BGN
лв0.0000787405
|1 SYNC থেকে HUF
Ft0.015998938
|1 SYNC থেকে CZK
Kč0.000989207
|1 SYNC থেকে KWD
د.ك0.00001428645
|1 SYNC থেকে ILS
₪0.0001617245