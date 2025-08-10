Synatra Staked USDC প্রাইস (YUSD)
Synatra Staked USDC(YUSD) বর্তমানে 1.39USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.22MUSD। YUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Synatra Staked USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000917072222646 ছিল।
গত 30 দিনে, Synatra Staked USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0238169550 ছিল।
গত 60 দিনে, Synatra Staked USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0408780930 ছিল।
গত 90 দিনে, Synatra Staked USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0510566387133694 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000917072222646
|-0.06%
|30 দিন
|$ +0.0238169550
|+1.71%
|60 দিন
|$ +0.0408780930
|+2.94%
|90 দিন
|$ +0.0510566387133694
|+3.81%
Synatra Staked USDC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
-0.06%
+0.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.
Synatra Staked USDC (YUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
