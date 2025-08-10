SYMMIO প্রাইস (SYMM)
SYMMIO(SYMM) বর্তমানে 0.02570501USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.46MUSD। SYMM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SYMM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SYMM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SYMMIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00169382 ছিল।
গত 30 দিনে, SYMMIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0092708588 ছিল।
গত 60 দিনে, SYMMIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0107804729 ছিল।
গত 90 দিনে, SYMMIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0250454899360735 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00169382
|+7.05%
|30 দিন
|$ -0.0092708588
|-36.06%
|60 দিন
|$ -0.0107804729
|-41.93%
|90 দিন
|$ -0.0250454899360735
|-49.35%
SYMMIO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.09%
+7.05%
+15.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs
SYMMIO (SYMM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
