Symbiosis প্রাইস (SIS)
Symbiosis(SIS) বর্তমানে 0.063919USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.17MUSD। SIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Symbiosis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00021403233685502 ছিল।
গত 30 দিনে, Symbiosis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0094855732 ছিল।
গত 60 দিনে, Symbiosis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041727281 ছিল।
গত 90 দিনে, Symbiosis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00320699064335763 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00021403233685502
|-0.33%
|30 দিন
|$ -0.0094855732
|-14.83%
|60 দিন
|$ +0.0041727281
|+6.53%
|90 দিন
|$ +0.00320699064335763
|+5.28%
Symbiosis এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.12%
-0.33%
+1.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
Symbiosis (SIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SIS থেকে VND
₫1,682.028485
|1 SIS থেকে AUD
A$0.09779607
|1 SIS থেকে GBP
￡0.04730006
|1 SIS থেকে EUR
€0.05433115
|1 SIS থেকে USD
$0.063919
|1 SIS থেকে MYR
RM0.27101656
|1 SIS থেকে TRY
₺2.59958573
|1 SIS থেকে JPY
¥9.396093
|1 SIS থেকে ARS
ARS$84.6607155
|1 SIS থেকে RUB
₽5.11288081
|1 SIS থেকে INR
₹5.60697468
|1 SIS থেকে IDR
Rp1,030.95146857
|1 SIS থেকে KRW
₩88.77582072
|1 SIS থেকে PHP
₱3.62740325
|1 SIS থেকে EGP
￡E.3.10262826
|1 SIS থেকে BRL
R$0.34708017
|1 SIS থেকে CAD
C$0.08756903
|1 SIS থেকে BDT
৳7.75593146
|1 SIS থেকে NGN
₦97.88491741
|1 SIS থেকে UAH
₴2.64049389
|1 SIS থেকে VES
Bs8.181632
|1 SIS থেকে CLP
$61.745754
|1 SIS থেকে PKR
Rs18.11208784
|1 SIS থেকে KZT
₸34.49452754
|1 SIS থেকে THB
฿2.06586208
|1 SIS থেকে TWD
NT$1.9111781
|1 SIS থেকে AED
د.إ0.23458273
|1 SIS থেকে CHF
Fr0.0511352
|1 SIS থেকে HKD
HK$0.50112496
|1 SIS থেকে MAD
.د.م0.57782776
|1 SIS থেকে MXN
$1.18697583
|1 SIS থেকে PLN
zł0.23266516
|1 SIS থেকে RON
лв0.27804765
|1 SIS থেকে SEK
kr0.61170483
|1 SIS থেকে BGN
лв0.10674473
|1 SIS থেকে HUF
Ft21.68899508
|1 SIS থেকে CZK
Kč1.34102062
|1 SIS থেকে KWD
د.ك0.019495295
|1 SIS থেকে ILS
₪0.21924217