SwiftCash প্রাইস (SWIFT)
SwiftCash(SWIFT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 221.43KUSD। SWIFT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SwiftCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SwiftCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SwiftCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SwiftCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.24%
|30 দিন
|$ 0
|+1.80%
|60 দিন
|$ 0
|-0.66%
|90 দিন
|$ 0
|--
SwiftCash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.13%
+0.24%
+9.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.
SwiftCash (SWIFT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWIFTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
