Swerve প্রাইস (SWRV)
Swerve(SWRV) বর্তমানে 0.00477004USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 88.34KUSD। SWRV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Swerve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Swerve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001242786 ছিল।
গত 60 দিনে, Swerve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010915859 ছিল।
গত 90 দিনে, Swerve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000255991513469929 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.11%
|30 দিন
|$ -0.0001242786
|-2.60%
|60 দিন
|$ -0.0010915859
|-22.88%
|90 দিন
|$ +0.000255991513469929
|+5.67%
Swerve এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.04%
-0.11%
-4.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.
Swerve (SWRV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWRVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
