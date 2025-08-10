SWETH সম্পর্কে আরও

Swell Ethereum (SWETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,677.73
$4,677.73$4,677.73
+5.30%1D
USD

আজকে Swell Ethereum (SWETH) এর প্রাইস

Swell Ethereum(SWETH) বর্তমানে 4,679.18USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 567.69MUSD। SWETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Swell Ethereum এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.37%
Swell Ethereum এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
121.32K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SWETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SWETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Swell Ethereum (SWETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +238.65 ছিল।
গত 30 দিনে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,444.7564421720 ছিল।
গত 60 দিনে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,591.5273453960 ছিল।
গত 90 দিনে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,945.52010666229 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +238.65+5.37%
30 দিন$ +2,444.7564421720+52.25%
60 দিন$ +2,591.5273453960+55.38%
90 দিন$ +1,945.52010666229+71.17%

Swell Ethereum (SWETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Swell Ethereum এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,395.11
$ 4,395.11$ 4,395.11

$ 4,686.14
$ 4,686.14$ 4,686.14

$ 4,682.97
$ 4,682.97$ 4,682.97

+0.47%

+5.37%

+26.34%

Swell Ethereum (SWETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 567.69M
$ 567.69M$ 567.69M

--
----

121.32K
121.32K 121.32K

Swell Ethereum (SWETH) কী?

Swell Ethereum (SWETH) রিসোর্স

Swell Ethereum (SWETH) এর টোকেনোমিক্স

Swell Ethereum (SWETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SWETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SWETH থেকে VND
123,132,621.7
1 SWETH থেকে AUD
A$7,159.1454
1 SWETH থেকে GBP
3,462.5932
1 SWETH থেকে EUR
3,977.303
1 SWETH থেকে USD
$4,679.18
1 SWETH থেকে MYR
RM19,839.7232
1 SWETH থেকে TRY
190,302.2506
1 SWETH থেকে JPY
¥687,839.46
1 SWETH থেকে ARS
ARS$6,197,573.91
1 SWETH থেকে RUB
374,287.6082
1 SWETH থেকে INR
410,457.6696
1 SWETH থেকে IDR
Rp75,470,634.5954
1 SWETH থেকে KRW
6,498,819.5184
1 SWETH থেকে PHP
265,543.465
1 SWETH থেকে EGP
￡E.227,127.3972
1 SWETH থেকে BRL
R$25,407.9474
1 SWETH থেকে CAD
C$6,410.4766
1 SWETH থেকে BDT
567,771.7012
1 SWETH থেকে NGN
7,165,649.4602
1 SWETH থেকে UAH
193,296.9258
1 SWETH থেকে VES
Bs598,935.04
1 SWETH থেকে CLP
$4,520,087.88
1 SWETH থেকে PKR
Rs1,325,892.4448
1 SWETH থেকে KZT
2,525,166.2788
1 SWETH থেকে THB
฿151,231.0976
1 SWETH থেকে TWD
NT$139,907.482
1 SWETH থেকে AED
د.إ17,172.5906
1 SWETH থেকে CHF
Fr3,743.344
1 SWETH থেকে HKD
HK$36,684.7712
1 SWETH থেকে MAD
.د.م42,299.7872
1 SWETH থেকে MXN
$86,892.3726
1 SWETH থেকে PLN
17,032.2152
1 SWETH থেকে RON
лв20,354.433
1 SWETH থেকে SEK
kr44,779.7526
1 SWETH থেকে BGN
лв7,814.2306
1 SWETH থেকে HUF
Ft1,587,739.3576
1 SWETH থেকে CZK
98,169.1964
1 SWETH থেকে KWD
د.ك1,427.1499
1 SWETH থেকে ILS
16,049.5874