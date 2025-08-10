Swell Ethereum প্রাইস (SWETH)
Swell Ethereum(SWETH) বর্তমানে 4,679.18USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 567.69MUSD। SWETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +238.65 ছিল।
গত 30 দিনে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,444.7564421720 ছিল।
গত 60 দিনে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,591.5273453960 ছিল।
গত 90 দিনে, Swell Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,945.52010666229 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +238.65
|+5.37%
|30 দিন
|$ +2,444.7564421720
|+52.25%
|60 দিন
|$ +2,591.5273453960
|+55.38%
|90 দিন
|$ +1,945.52010666229
|+71.17%
Swell Ethereum এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.47%
+5.37%
+26.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Swell Ethereum (SWETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SWETH থেকে VND
₫123,132,621.7
|1 SWETH থেকে AUD
A$7,159.1454
|1 SWETH থেকে GBP
￡3,462.5932
|1 SWETH থেকে EUR
€3,977.303
|1 SWETH থেকে USD
$4,679.18
|1 SWETH থেকে MYR
RM19,839.7232
|1 SWETH থেকে TRY
₺190,302.2506
|1 SWETH থেকে JPY
¥687,839.46
|1 SWETH থেকে ARS
ARS$6,197,573.91
|1 SWETH থেকে RUB
₽374,287.6082
|1 SWETH থেকে INR
₹410,457.6696
|1 SWETH থেকে IDR
Rp75,470,634.5954
|1 SWETH থেকে KRW
₩6,498,819.5184
|1 SWETH থেকে PHP
₱265,543.465
|1 SWETH থেকে EGP
￡E.227,127.3972
|1 SWETH থেকে BRL
R$25,407.9474
|1 SWETH থেকে CAD
C$6,410.4766
|1 SWETH থেকে BDT
৳567,771.7012
|1 SWETH থেকে NGN
₦7,165,649.4602
|1 SWETH থেকে UAH
₴193,296.9258
|1 SWETH থেকে VES
Bs598,935.04
|1 SWETH থেকে CLP
$4,520,087.88
|1 SWETH থেকে PKR
Rs1,325,892.4448
|1 SWETH থেকে KZT
₸2,525,166.2788
|1 SWETH থেকে THB
฿151,231.0976
|1 SWETH থেকে TWD
NT$139,907.482
|1 SWETH থেকে AED
د.إ17,172.5906
|1 SWETH থেকে CHF
Fr3,743.344
|1 SWETH থেকে HKD
HK$36,684.7712
|1 SWETH থেকে MAD
.د.م42,299.7872
|1 SWETH থেকে MXN
$86,892.3726
|1 SWETH থেকে PLN
zł17,032.2152
|1 SWETH থেকে RON
лв20,354.433
|1 SWETH থেকে SEK
kr44,779.7526
|1 SWETH থেকে BGN
лв7,814.2306
|1 SWETH থেকে HUF
Ft1,587,739.3576
|1 SWETH থেকে CZK
Kč98,169.1964
|1 SWETH থেকে KWD
د.ك1,427.1499
|1 SWETH থেকে ILS
₪16,049.5874