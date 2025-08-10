SWAY সম্পর্কে আরও

Sway Social লোগো

Sway Social প্রাইস (SWAY)

তালিকাভুক্ত নয়

Sway Social (SWAY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00106464
$0.00106464$0.00106464
+0.40%1D
mexc
USD

আজকে Sway Social (SWAY) এর প্রাইস

Sway Social(SWAY) বর্তমানে 0.00106464USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.65KUSD। SWAY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Sway Social এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.43%
Sway Social এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
49.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SWAY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SWAY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Sway Social (SWAY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Sway Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Sway Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000418760 ছিল।
গত 60 দিনে, Sway Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001273768 ছিল।
গত 90 দিনে, Sway Social থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000014431175667637 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.43%
30 দিন$ +0.0000418760+3.93%
60 দিন$ +0.0001273768+11.96%
90 দিন$ -0.000014431175667637-1.33%

Sway Social (SWAY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Sway Social এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00105971
$ 0.00105971$ 0.00105971

$ 0.00106633
$ 0.00106633$ 0.00106633

$ 0.258453
$ 0.258453$ 0.258453

+0.02%

+0.43%

+0.49%

Sway Social (SWAY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 52.65K
$ 52.65K$ 52.65K

--
----

49.46M
49.46M 49.46M

Sway Social (SWAY) কী?

Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Sway Social (SWAY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Sway Social (SWAY) এর টোকেনোমিক্স

Sway Social (SWAY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWAYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

