sUSD প্রাইস (SUSD)
sUSD(SUSD) বর্তমানে 0.992744USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.81MUSD। SUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, sUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01594937 ছিল।
গত 30 দিনে, sUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0696816941 ছিল।
গত 60 দিনে, sUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0230335470 ছিল।
গত 90 দিনে, sUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0504306510500982 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01594937
|+1.63%
|30 দিন
|$ +0.0696816941
|+7.02%
|60 দিন
|$ +0.0230335470
|+2.32%
|90 দিন
|$ +0.0504306510500982
|+5.35%
sUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+1.63%
+3.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.
sUSD (SUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SUSD থেকে VND
₫26,124.05836
|1 SUSD থেকে AUD
A$1.51889832
|1 SUSD থেকে GBP
￡0.73463056
|1 SUSD থেকে EUR
€0.8438324
|1 SUSD থেকে USD
$0.992744
|1 SUSD থেকে MYR
RM4.20923456
|1 SUSD থেকে TRY
₺40.37489848
|1 SUSD থেকে JPY
¥145.933368
|1 SUSD থেকে ARS
ARS$1,314.889428
|1 SUSD থেকে RUB
₽79.40959256
|1 SUSD থেকে INR
₹87.08350368
|1 SUSD থেকে IDR
Rp16,011.99775832
|1 SUSD থেকে KRW
₩1,378.80228672
|1 SUSD থেকে PHP
₱56.338222
|1 SUSD থেকে EGP
￡E.48.18779376
|1 SUSD থেকে BRL
R$5.39059992
|1 SUSD থেকে CAD
C$1.36005928
|1 SUSD থেকে BDT
৳120.45955696
|1 SUSD থেকে NGN
₦1,520.27823416
|1 SUSD থেকে UAH
₴41.01025464
|1 SUSD থেকে VES
Bs127.071232
|1 SUSD থেকে CLP
$958.990704
|1 SUSD থেকে PKR
Rs281.30393984
|1 SUSD থেকে KZT
₸535.74422704
|1 SUSD থেকে THB
฿32.08548608
|1 SUSD থেকে TWD
NT$29.6830456
|1 SUSD থেকে AED
د.إ3.64337048
|1 SUSD থেকে CHF
Fr0.7941952
|1 SUSD থেকে HKD
HK$7.78311296
|1 SUSD থেকে MAD
.د.م8.97440576
|1 SUSD থেকে MXN
$18.43525608
|1 SUSD থেকে PLN
zł3.61358816
|1 SUSD থেকে RON
лв4.3184364
|1 SUSD থেকে SEK
kr9.50056008
|1 SUSD থেকে BGN
лв1.65788248
|1 SUSD থেকে HUF
Ft336.85789408
|1 SUSD থেকে CZK
Kč20.82776912
|1 SUSD থেকে KWD
د.ك0.30278692
|1 SUSD থেকে ILS
₪3.40511192