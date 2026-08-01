Surf Lending প্রাইস (SURF)
আজ Surf Lending (SURF)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.161356, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SURF থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SURF-এর জন্য $ 0.161356।
Surf Lending বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,227,658 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 20.00M SURF। গত 24 ঘণ্টায়, SURF এর ট্রেড হয়েছে $ 0.140222 (নিম্ন) এবং $ 0.166806 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.606445 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03290082।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SURF গত ঘণ্টায় -2.93% এবং গত 7 দিনে -3.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 50.03K-তে পৌঁছেছে।
Surf Lending এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 50.03K। SURF এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 20.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 25000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.03M।
-2.93%
+8.14%
-3.15%
-3.15%
আজকে, Surf Lending থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01214679 ছিল।
গত 30 দিনে, Surf Lending থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0816732115 ছিল।
গত 60 দিনে, Surf Lending থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0696529801 ছিল।
গত 90 দিনে, Surf Lending থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000005760498753 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01214679
|+8.14%
|30 দিন
|$ +0.0816732115
|+50.62%
|60 দিন
|$ +0.0696529801
|+43.17%
|90 দিন
|$ +0.00000005760498753
|+0.00%
2040 সালে, Surf Lending এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Surf Lending-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Surf Lending-এর লাইভ দাম হলো Tk19.85174643451721904000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 8.14% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
SURF-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
SURF-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk17.25161499132894648000 থেকে Tk20.52226391182279704000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Surf Lending-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
SURF বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে SURF মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Surf Lending-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Surf Lending-এর বাজার মূল্য Tk397101119.22296647272000 হওয়ায় এটি #1861 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
SURF-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Surf Lending-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk74.61137092194151380000, আর ATL হলো Tk4.0478118949880562888000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
SURF-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (19999991.0 টোকেন), Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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