SuperFruits AI প্রাইস (SUPAI)
SuperFruits AI(SUPAI) বর্তমানে 0.00001818USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.18KUSD। SUPAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SuperFruits AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SuperFruits AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004798 ছিল।
গত 60 দিনে, SuperFruits AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011817 ছিল।
গত 90 দিনে, SuperFruits AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000415728214023437 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.14%
|30 দিন
|$ +0.0000004798
|+2.64%
|60 দিন
|$ -0.0000011817
|-6.50%
|90 দিন
|$ -0.00000415728214023437
|-18.61%
SuperFruits AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.14%
+7.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.
SuperFruits AI (SUPAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUPAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
