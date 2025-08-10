SUMX সম্পর্কে আরও

Summer Point Token (SUMX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0122011
$0.0122011$0.0122011
+0.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Summer Point Token (SUMX) এর প্রাইস

Summer Point Token(SUMX) বর্তমানে 0.0122011USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.51MUSD। SUMX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Summer Point Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.92%
Summer Point Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
900.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SUMX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SUMX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Summer Point Token (SUMX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Summer Point Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011129 ছিল।
গত 30 দিনে, Summer Point Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014359791 ছিল।
গত 60 দিনে, Summer Point Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Summer Point Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00011129+0.92%
30 দিন$ -0.0014359791-11.76%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Summer Point Token (SUMX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Summer Point Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01163492
$ 0.01163492$ 0.01163492

$ 0.01234995
$ 0.01234995$ 0.01234995

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

-0.00%

+0.92%

+1.66%

Summer Point Token (SUMX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.51M
$ 10.51M$ 10.51M

--
----

900.00M
900.00M 900.00M

Summer Point Token (SUMX) কী?

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Summer Point Token (SUMX) এর টোকেনোমিক্স

Summer Point Token (SUMX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUMXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Summer Point Token (SUMX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SUMX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SUMX থেকে VND
321.0719465
1 SUMX থেকে AUD
A$0.018667683
1 SUMX থেকে GBP
0.009028814
1 SUMX থেকে EUR
0.010370935
1 SUMX থেকে USD
$0.0122011
1 SUMX থেকে MYR
RM0.051732664
1 SUMX থেকে TRY
0.496218737
1 SUMX থেকে JPY
¥1.7935617
1 SUMX থেকে ARS
ARS$16.16035695
1 SUMX থেকে RUB
0.975965989
1 SUMX থেকে INR
1.070280492
1 SUMX থেকে IDR
Rp196.791907933
1 SUMX থেকে KRW
16.945863768
1 SUMX থেকে PHP
0.692412425
1 SUMX থেকে EGP
￡E.0.592241394
1 SUMX থেকে BRL
R$0.066251973
1 SUMX থেকে CAD
C$0.016715507
1 SUMX থেকে BDT
1.480481474
1 SUMX থেকে NGN
18.684642529
1 SUMX থেকে UAH
0.504027441
1 SUMX থেকে VES
Bs1.5617408
1 SUMX থেকে CLP
$11.7862626
1 SUMX থেকে PKR
Rs3.457303696
1 SUMX থেকে KZT
6.584445626
1 SUMX থেকে THB
฿0.394339552
1 SUMX থেকে TWD
NT$0.36481289
1 SUMX থেকে AED
د.إ0.044778037
1 SUMX থেকে CHF
Fr0.00976088
1 SUMX থেকে HKD
HK$0.095656624
1 SUMX থেকে MAD
.د.م0.110297944
1 SUMX থেকে MXN
$0.226574427
1 SUMX থেকে PLN
0.044412004
1 SUMX থেকে RON
лв0.053074785
1 SUMX থেকে SEK
kr0.116764527
1 SUMX থেকে BGN
лв0.020375837
1 SUMX থেকে HUF
Ft4.140077252
1 SUMX থেকে CZK
0.255979078
1 SUMX থেকে KWD
د.ك0.0037213355
1 SUMX থেকে ILS
0.041849773