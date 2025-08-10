SUINAMI প্রাইস (NAMI)
SUINAMI(NAMI) বর্তমানে 0.00001072USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 107.18KUSD। NAMI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NAMI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NAMI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SUINAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SUINAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000020656 ছিল।
গত 60 দিনে, SUINAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000025052 ছিল।
গত 90 দিনে, SUINAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000021645281646312696 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.48%
|30 দিন
|$ -0.0000020656
|-19.26%
|60 দিন
|$ -0.0000025052
|-23.36%
|90 দিন
|$ -0.000021645281646312696
|-66.87%
SUINAMI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
-3.48%
-7.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.
