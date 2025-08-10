SUIEET প্রাইস (SUIEET)
SUIEET(SUIEET) বর্তমানে 0.00000224USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.39KUSD। SUIEET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SUIEET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SUIEET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005302 ছিল।
গত 60 দিনে, SUIEET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000004400 ছিল।
গত 90 দিনে, SUIEET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000002220605866195112 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000005302
|+23.67%
|60 দিন
|$ -0.0000004400
|-19.64%
|90 দিন
|$ -0.000002220605866195112
|-49.78%
SUIEET এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well.
SUIEET (SUIEET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUIEETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
