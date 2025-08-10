SUI Plop প্রাইস (PLOP)
SUI Plop(PLOP) বর্তমানে 0.00000732USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 73.19KUSD। PLOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PLOP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PLOP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SUI Plop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SUI Plop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003312 ছিল।
গত 60 দিনে, SUI Plop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011519 ছিল।
গত 90 দিনে, SUI Plop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000847290428839712 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+7.82%
|30 দিন
|$ +0.0000003312
|+4.53%
|60 দিন
|$ -0.0000011519
|-15.73%
|90 দিন
|$ -0.00000847290428839712
|-53.65%
SUI Plop এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
+7.82%
+20.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network
SUI Plop (PLOP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PLOPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PLOP থেকে VND
₫0.1926258
|1 PLOP থেকে AUD
A$0.0000111996
|1 PLOP থেকে GBP
￡0.0000054168
|1 PLOP থেকে EUR
€0.000006222
|1 PLOP থেকে USD
$0.00000732
|1 PLOP থেকে MYR
RM0.0000310368
|1 PLOP থেকে TRY
₺0.0002985828
|1 PLOP থেকে JPY
¥0.00107604
|1 PLOP থেকে ARS
ARS$0.00969534
|1 PLOP থেকে RUB
₽0.0005836236
|1 PLOP থেকে INR
₹0.0006421104
|1 PLOP থেকে IDR
Rp0.1180644996
|1 PLOP থেকে KRW
₩0.0101666016
|1 PLOP থেকে PHP
₱0.00041541
|1 PLOP থেকে EGP
￡E.0.0003526044
|1 PLOP থেকে BRL
R$0.0000397476
|1 PLOP থেকে CAD
C$0.0000100284
|1 PLOP থেকে BDT
৳0.0008882088
|1 PLOP থেকে NGN
₦0.0112097748
|1 PLOP থেকে UAH
₴0.0003023892
|1 PLOP থেকে VES
Bs0.00093696
|1 PLOP থেকে CLP
$0.00709308
|1 PLOP থেকে PKR
Rs0.0020741952
|1 PLOP থেকে KZT
₸0.0039503112
|1 PLOP থেকে THB
฿0.0002347524
|1 PLOP থেকে TWD
NT$0.000218868
|1 PLOP থেকে AED
د.إ0.0000268644
|1 PLOP থেকে CHF
Fr0.000005856
|1 PLOP থেকে HKD
HK$0.0000573888
|1 PLOP থেকে MAD
.د.م0.0000661728
|1 PLOP থেকে MXN
$0.0001359324
|1 PLOP থেকে PLN
zł0.0000266448
|1 PLOP থেকে RON
лв0.000031842
|1 PLOP থেকে SEK
kr0.0000700524
|1 PLOP থেকে BGN
лв0.0000122244
|1 PLOP থেকে HUF
Ft0.0024838224
|1 PLOP থেকে CZK
Kč0.0001535736
|1 PLOP থেকে KWD
د.ك0.00000221796
|1 PLOP থেকে ILS
₪0.0000251076