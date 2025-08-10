StrongHands Finance প্রাইস (ISHND)
StrongHands Finance(ISHND) বর্তমানে 0.00178759USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.80KUSD। ISHND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, StrongHands Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, StrongHands Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001026775 ছিল।
গত 60 দিনে, StrongHands Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001451632 ছিল।
গত 90 দিনে, StrongHands Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000966142798136925 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.59%
|30 দিন
|$ +0.0001026775
|+5.74%
|60 দিন
|$ +0.0001451632
|+8.12%
|90 দিন
|$ +0.0000966142798136925
|+5.71%
StrongHands Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
-0.59%
+6.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.
StrongHands Finance (ISHND) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ISHNDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
