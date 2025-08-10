Stride Staked Stars প্রাইস (STSTARS)
Stride Staked Stars(STSTARS) বর্তমানে 0.00196529USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.35KUSD। STSTARS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STSTARS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STSTARS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Stride Staked Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Stride Staked Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000909072 ছিল।
গত 60 দিনে, Stride Staked Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000394268 ছিল।
গত 90 দিনে, Stride Staked Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003415059777970403 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.39%
|30 দিন
|$ +0.0000909072
|+4.63%
|60 দিন
|$ -0.0000394268
|-2.00%
|90 দিন
|$ -0.0003415059777970403
|-14.80%
Stride Staked Stars এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.91%
-1.39%
+13.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
Stride Staked Stars (STSTARS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
