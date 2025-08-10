Stride Staked Osmo প্রাইস (STOSMO)
Stride Staked Osmo(STOSMO) বর্তমানে 0.259703USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.40MUSD। STOSMO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
STOSMO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Stride Staked Osmo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00702136 ছিল।
গত 30 দিনে, Stride Staked Osmo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0380868213 ছিল।
গত 60 দিনে, Stride Staked Osmo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0272901106 ছিল।
গত 90 দিনে, Stride Staked Osmo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0970249563537525 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00702136
|+2.78%
|30 দিন
|$ +0.0380868213
|+14.67%
|60 দিন
|$ -0.0272901106
|-10.50%
|90 দিন
|$ -0.0970249563537525
|-27.19%
Stride Staked Osmo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.26%
+2.78%
+16.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
Stride Staked Osmo (STOSMO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STOSMOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
